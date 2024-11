Le PS montois va-t-il finalement s'associer avec le PTB pour former la majorité? Une date butoir est fixée à demain

Dernièrement, on a beaucoup entendu parlé d'une association entre le PS, le parti du bourgmestre Nicolas Martin, et le PTB, les communistes belges. Pour savoir si elle était en bonne voie, une équipe de RTL info a essayé de s'entretenir avec Nicolas Martin, le bourgmestre en titre de Mons... mais sans succès.

En effet, il n'était pas présent ce matin à la conférence de presse de Mons, "coeur en neige", le nom des festivités de fin d'année dans le centre-ville. Les organisateurs ont spontanément indiqué que Nicolas Martin n'avait jusqu'à présent jamais raté cette présentation.

"On suppose donc qu'il consacre tout son temps à former une coalition", note notre journaliste sur place Céline Praile. Ce que l'on sait, c'est que Les Engagés ont quitté les discussions hier et on se dirigerait donc ici vers une tripartite entre le PS évidemment, le PTB, et Ecolo.

Avec 22 sièges sur 45, le PS n'avait pourtant besoin que d'un seul partenaire, mais l'idée est visiblement de former une majorité plus que confortable. Alors est-ce qu'ils vont y parvenir ? Il faudra faire preuve d'encore un petit peu de patience, car si les interlocuteurs se montrent peu, voire pas du tout bavard, il faudra tout faire pour respecter l'échéance de demain.