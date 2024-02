Le PS reste premier en Wallonie, le PTB en pole position à Bruxelles, selon un sondage

En Wallonie, le PS sauve les meubles et reste le premier parti au sud du pays, avec une marge importante, selon un sondage publié mardi soir par Le Vif.

Avec 24,3% d'intentions de vote, le Parti Socialiste devance le MR (19,9%) et le PTB (18,4%). Derrière, Ecolo (13,8%) et Les Engagés (13,2%) se disputent la quatrième place.

À Bruxelles, c'est le PTB qui prendrait le leadership, une évolution qui confirme le constat du dernier baromètre Le Soir/ RTL-TVi de début 2024, écrit l'hebdomadaire. Avec 18,9%, les troupes de Raoul Hedebouw devanceraient le MR de Georges-Louis Bouchez, à 17,9%. L'écart entre les communistes et les libéraux se situe toutefois dans la marge d'erreur. Derrière, on retrouve Ecolo (14,2%) suivi du PS (13,5%) et de DéFI (7,8%). Les Engagés enregistrent 5,4% des intentions de vote. Côté néerlandophone, le Vlaams Belang, avec ses 5,2% d'intentions de vote, pourrait bien être en mesure de bloquer les institutions régionales.