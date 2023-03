Le réaménagement définitif du boulevard Lambermont commencera en 2024

Objectif commun à ces projets: améliorer la sécurité routière et rendre les espaces publics plus agréables.

Selon Bruxelles Mobilité, le réaménagement des boulevards Wahis et Lambermont permettra de pérenniser les pistes cyclables aménagées durant la pandémie. Le nombre de bandes de circulation entre le boulevard Léopold III et la rue Max Roos sera réduit à deux.

Du côté des immeubles pairs, cela permettra de libérer de l'espace pour une voie latérale avec un trottoir, une piste cyclable/rue cyclable bidirectionnelle, des places de stationnement et une berme verdurisée de séparation de la voie principale.

Les aménagements cyclables bidirectionnels séparés se raccorderont aux différents itinéraires cyclables régionaux.

Selon le tronçon, ces aménagements prendront la forme d'une piste cyclable séparée ou d'une rue cyclable.

Les piétons disposeront d'un trottoir entièrement réaménagé et clairement délimité. Des îlots de circulation et l'élargissement des trottoirs leur permettront de traverser en toute sécurité. La sécurité routière sera améliorée aux croisements entre le boulevard Lambermont et la rue Max Roos et entre les avenues Demolder et Sleeckx.