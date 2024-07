Le SDI se dit satisfait de la déclaration mais pointe un déficit de mesures concrètes

Mais, selon la fédération, la DPR manque de mesures concrètes. Elle rappelle donc plusieurs de ses recommandations, notamment l'importance de réformer le système éducatif wallon afin de développer la culture de l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge, de pousser des initiatives visant à développer l'échange, trouver des synergies et des opportunités d'affaires, ou encore de favoriser l'accès des entrepreneurs à une deuxième chance en réformant le droit des faillites.

Le SDI estime que "les entrepreneurs individuels, les professions libérales et intellectuelles, les commerçants et artisans doivent constituer la pierre angulaire de toute politique économique wallonne efficace". Il salue donc les annonces des négociateurs wallons qui visent à "stimuler l'esprit d'entreprise par des politiques adaptées".

Le SDI plaide aussi pour des mesures de soutien durant la phase de démarrage de l'activité, plus de facilité d'accès au crédit, une simplification administrative et le regroupement des diverses taxes communales provinciales et régionales en une seule perception.

La fédération encourage le futur gouvernement wallon à prendre en compte ces pistes lors de la nouvelle législature.

"À une période où les cessations d'entreprises atteignent des records, les petits opérateurs économiques wallons appellent à de véritables politiques de soutien. J'ai la conviction que la majorité formée par le MR et Les Engagés entendra leur appel et offrira un environnement plus confortable aux indépendants pour leur permettre de développer leurs entreprises !", assure Daniel Cauwel, Président du SDI.