Le survivant des camps Siegi Hirsch fait Commandeur de l'Ordre de la Couronne

Juif d'origine allemande, Siegi Hirsch fut déporté à 17 ans. Revenu des camps de concentration, il a participé dès l'après-guerre à l'organisation des homes pour les enfants juifs orphelins de la guerre. Siegi Hirsch va dédier sa vie aux jeunes en difficultés, et devenir une référence dans le secteur professionnel. Siegi Hirsch est un pionnier européen de la thérapie familiale systémique. Il a eu l'occasion, au cours de sa carrière, de former de nombreux psychologues, travailleurs sociaux, psychiatres mais aussi des juges.

"Après l'horreur et la souffrance des camps de concentration, Siegi Hirsch s'est tourné vers la vie et a choisi d'aider les autres. Pour cela, il mérite tout notre respect. Grand humaniste, libre penseur, il doit son rayonnement à sa foi inconditionnelle en l'être humain", a souligné Hadja Lahbib pour qui il est "de notre devoir à tous de maintenir en vie l'indispensable travail de mémoire" au sujet de l'Holocauste et des six millions de Juifs assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale.