Le Vlaams Belang en appelle à la base de la N-VA pour joindre les forces nationalistes

"Rappelez le sommet de votre parti à l'ordre. Dites que vous en avez marre que la N-VA accroche sa charrette aux socialistes du PS et de Vooruit (...) Donnons-nous la main après les élections et donnons enfin aux Flamands une politique flamande de droite. Allons ensemble vers ce rêve commun: une Flandre libre et indépendante!" a lancé le président Tom Van Grieken à l'occasion de la célébration de la Bataille des éperons d'or, prélude des fêtes du 11-Juillet.

Aux yeux du parti d'extrême-droite, la N-VA est devenue un parti traditionnel, semblable au CD&V et à l'Open Vld. En 20 ans, elle n'a pas changé la Belgique mais la Belgique l'a changée, a-t-il affirmé en pointant du doigt l'"inmangeable confédéralisme" mis en avant par la N-VA pour lequel le PS serait le partenaire privilégié.