L'appareil militaire belge parti jeudi matin de Cologne pour rapatrier des Européens de Beyrouth a décollé de la capitale libanaise en direction de Bruxelles, avec à son bord 58 Belges et ayants droit et 53 Néerlandais, Français et Luxembourgeois, a annoncé jeudi en fin de journée la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib.