Légère baisse de fréquentation pour la 88e édition de la Foire de Libramont

La 88e édition de la Foire agricole de Libramont, qui s'est clôturée ce lundi après quatre jours et 200 événements (concours d'animaux, conférences, rencontres et autres démonstrations de matériels agricoles), a accueilli un total de 192.535 visiteurs, un nombre en baisse de 3,36% par rapport à celui de l'année précédente (199.230 visiteurs).

Si elle s'est terminée sous un soleil radieux, la 88e Foire agricole de Libramont a été marquée par les précipitations tombées de manière soutenue vendredi et surtout samedi, ce qui a quelque peu perturbé le déroulement de la grand-messe du monde agricole et les accès au champ de foire. "Des évènements ont été adaptés mais aucun n'a été annulé", a toutefois assuré la directrice générale de l'évènement, Natacha Perat qui a fait état de surcoûts, estimés à 60.000 euros.

Cette édition 2024 avait été inaugurée en présence de la quasi-totalité du nouveau gouvernement wallon, son ministre-président, Adrien Dolimont, et la ministre de l'Agriculture, la jeune éleveuse et bio-ingénieure Anne-Catherine Dalcq en tête.

Comme de coutume tous les deux ans, Libramont va se prolonger à Bertrix, commune ardennaise limitrophe, pour deux jours de démonstrations forestières ces mardi et mercredi. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs y sont attendus sur un parcours forestier de 5 km qui permettra aux professionnels et au grand public de voir du matériel et des engins forestiers fonctionner en conditions réelles.

La 89e mouture de la Foire agricole de Libramont se déroulera quant à elle du 25 au 28 juillet 2025.