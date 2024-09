"L'Église doit avoir honte et demander pardon" pour les violences sexuelles, dit le Pape

Le pape François a parlé de "honte" en évoquant les violences sexuelles commises au sein de l'Église vendredi dans son discours au château de Laeken. "Une honte que nous devons tous prendre en main et" pour laquelle il faut "demander pardon", a ajouté le souverain pontife dans son discours, en présence notamment du roi Philippe, de la reine Mathilde et du Premier ministre Alexander De Croo.

Se référant aux agressions sexuelles sur mineurs, il a souligné que c'était "dans l'Église même que se produisait ce crime". "L'Église doit avoir honte et demander pardon et tenter de résoudre cette situation avec humilité chrétienne", a-t-il complété. Sans entrer dans le détail, il a appelé à "mettre en oeuvre tout ce qui est possible afin que ça n'arrive plus".

Le pape François s'est par ailleurs dit "attristé" par "le phénomène des adoptions forcées qui se sont produites également en Belgique".