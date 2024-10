Les bureaux de vote sont ouverts, fin du vote à 13h pour les Wallons, 16h dans la capitale

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8h00 à travers tout le pays, pour accueillir les plus de 8 millions d'électeurs, Belges et non-Belges, appelés à choisir leurs représentants locaux. Les conseils communaux sont à renouveler pour six ans, une élection qui par ricochet permet de désigner les bourgmestres et échevins de chaque commune.