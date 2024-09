Les clés de la capitale wallonne remises avec humour aux présidents des quartiers

Traditionnellement, les clés de la capitale wallonne étaient cédées aux quartiers le premier samedi des "Wallos". Cette année, le Collège des Comités de quartiers namurois (CCQN) a voulu changer de formule. C'est donc un peu plus tard, ce vendredi, que le bourgmestre, Maxime Prévot (Engagés), a procédé à la transmission des clés.

"Nous souhaitions que la remise des clés soit plus au cœur des fêtes", a expliqué Etienne Dethier, président du CCQN. "Samedi dernier, il y aurait eu moins de monde et la cérémonie aurait été plus confidentielle. Nous voulions vraiment nous ouvrir vers le grand public et en faire un événement plus populaire. Puis, c'est aujourd'hui que les fêtes commencent réellement dans les quartiers."