Les Cliniques universitaires Saint-Luc testent la radiothérapie sous apnée

Plus de 25 patients atteints d'un cancer ont bénéficié aux Cliniques universitaires Saint-Luc d'une radiothérapie en étant placés sous "apnée prolongée et répétée" et ce, "sans devoir recourir à une anesthésie", indiquent-elles mercredi. Selon l'établissement hospitalier, il s'agit d'une première mondiale.

La technique, développée par le service de radiothérapie de Saint-Luc, permet de placer le patient en apnée "grâce à la ventilation mécanique non-invasive".

Lorsqu'un traitement par radiothérapie est nécessaire, un scanner et/ou une IRM permettent habituellement de déterminer la zone à irradier et les régions à protéger. Cependant, "cette prise en charge peut s'avérer problématique pour les cancers de l'abdomen supérieur et du thorax (sein, poumon, foie, pancréas)", explique Saint-Luc. Les mouvements de respiration du patient détériorent la qualité de l'image, ce qui rend plus difficile de déterminer précisément la zone à irradier. "Les radiothérapeutes se voient dès lors obligés de traiter une zone plus importante pour garantir le ciblage (...), avec des risques d'effets secondaires plus élevés."