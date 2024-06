Les conditions météorologiques humides compliquent le quotidien du public sans chez-soi

"Les gens arrivent de grand matin trempé, avec des vêtements à laver et un besoin urgent de prendre des douches chaudes. On a tellement de monde en ce moment qu'on ne peut pas offrir ces soins de premières nécessités à tous", explique Philip De Buck. Une situation amplifiée par la saison qui se situe hors Plan hivernal. "En hiver, on a des structures, des moyens. Lorsque c'est fini, il y a beaucoup moins d'hébergements. Les gens sont remis dehors", déplore Samuel Fuks, responsable de l'asbl Bulle, qui offre un service de laverie itinérant aux personnes à la rue.

Les pluies abondantes et récurrentes fragilisent ce public aux conditions de vie déjà difficiles. "La marraine de notre asbl, la comédienne Elina Dumont, qui a vécu 12 ans dehors, explique qu'être mouillé est la pire chose qu'on peut subir quand on est sans chez soi. Pire que la faim ou le froid", rappelle Laurent d'Ursel, cofondateur de l'asbl bruxelloise DoucheFLUX qui lutte contre le sans-chez-soirisme.