Les Ecolo montois annoncent leurs priorités électorales en harmonie avec l'environnement

Le parti Ecolo, conduit par Charlotte De Jaer et qui siège aux côtés du PS dans la majorité actuelle à Mons, a annoncé mercredi ses candidats pour les prochaines élections communales. La liste comprend 45 candidats et est poussée par Catherine Marneffe, actuelle échevine montoise mais qui ne sera pas candidate à un nouvel échevinat.

Les instances montoises d'Ecolo mettent l'accent sur trois priorités qui guideront leurs actions dans les mois à venir. "Ces priorités sont le fruit d'une écoute attentive des besoins des Montois", a expliqué Charlotte De Jaer. "Elles sont également portées par une équipe de candidats engagés, aux parcours de vie variés."

Parmi les priorités annoncées, on note la volonté de rendre les quartiers plus agréables, notamment en créant des espaces publics accessibles à toutes et tous. Les écologistes montois veulent également "faciliter chaque geste pour la planète". "Nous croyons qu'il est possible de vivre en harmonie avec l'environnement sans que cela devienne une contrainte", ont développé les instances du parti, en soulignant par ailleurs leur volonté d'adopter le principe "stop au béton" et de limiter dès, lors l'artificialisation des sols.