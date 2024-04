Les exportations bruxelloises ont connu une hausse significative

Entre 2019 et 2022, les exportations de biens ont augmenté de 25,9%. L'année 2020, marquée par la pandémie de Covid-19 a connu un recul de 5,5% avant une reprise nette en 2021 (+10,2%) et un bond très important en 2022 (+20,8%). Au premier semestre 2023, 6 milliards d'euros de marchandises en provenance de la Région capitale ont été vendues à l'étranger, soit une augmentation de 37 % par rapport au même semestre 2022.

"Bruxelles figure désormais pleinement sur la carte économique internationale. Durant cette législature, nous avons travaillé sur un city-marketing attractif et nous avons ouvert des Brussels Houses mettant en avant nos produits et notre expertise. Nos conseillers économiques à l'étranger ont également joué un rôle important et ils verront leur mission élargie dans les années à venir", a commenté la secrétaire d'Etat, dans un communiqué.