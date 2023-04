Les géants de Petticoat government représenteront la Belgique francophone à Venise

Leur projet occupera le pavillon belge de la Biennale des arts visuels en 2024, dans les Giardini. L'exposition sera ensuite a reprise et accessible au public au BPS22 à Charleroi et au Frac-Grand-Large-Haut-de-France à Dunkerque.

"C'est de manière totalement 'hors normes' que Denicolai et Provoost, entourés d'une équipe pluridisciplinaire, vont interroger la complexité de notre contemporaine paradoxalité… de ce monde où se mêlent cloisonnements et nouveaux horizons, universalisme et identités culturelles, traditions, patrimoine et expressions contemporaines. Ces paradoxes se retrouvent dans Pettycoat Government où des géants de carnavals venus des Pays-Bas, au sens large, et du pays catalan, se rendront à Venise et y dévoileront, sous et hors de leur squelette d'osier, les formes les plus inattendues de la création actuelle", indique le communiqué de presse.