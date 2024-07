Les maisons de repos saluent l'accord de gouvernement wallon

La fédération des maisons de repos en Wallonie et à Bruxelles Femarbel salue jeudi soir la déclaration de politique régionale wallonne. Elle se réjouit du "caractère volontariste des engagements pris à l'égard des aînés".

Elle semble ravie de la déclaration de politique présentée jeudi par le MR et les Engagés et notamment des mesures concernant les seniors.

Réunissant 317 membres et 1.240 logements en résidence-services, Femarbel se targue d'être la fédération des maisons de repos la plus importante de Wallonie et de Bruxelles.

"Dans un contexte budgétaire difficile", Femarbel estime que les partenaires wallons se sont accordés pour mener "des réformes essentielles". La fédération relève notamment la révision et la simplification des normes d'encadrement et d'hébergement ainsi que l'augmentation du personnel en maison de repos et l'assouplissement des "profils en fonction des besoins rencontrés dans les institutions".

Femarbel salue également que les métiers de services et de soins aux aînés devraient être rendus plus attractifs ainsi que le "renforcement de la collaboration entre tous les secteurs (public, privé et associatif)".

La fédération assure enfin les nouvelles autorités wallonnes de "sa collaboration soutenante à la mise en œuvre des réformes annoncées".