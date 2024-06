Les mouvements sociaux et antifascistes belges travaillent à une "alliance durable"

Une multitude de collectifs antifascistes, organisations de la société civile et mouvements sociaux belges renforcent leur "alliance durable" dans la lutte contre l'extrême-droite. L'idée d'une telle coordination a vu le jour en 2018, mais a pris récemment de l'ampleur - avec des manifestations antifascistes successives à Bruxelles et à Liège réunissant des milliers de personnes. Une manifestation est notamment prévue dimanche dans la capitale.

Les différents collectifs - dont les jeunes FGTB, Ecolo J, le Front antifasciste de Liège ou encore le MOC Bruxelles - se sont rassemblés sous la bannière de la "Coordination Antifasciste de Belgique" (CAB), se voulant une alliance durable pour résister face à la montée de l'extrême-droite dans le pays et en Europe. Cette coalition a notamment pris de l'ampleur en 2018, lorsque la N-VA et le Vlaams Belang se sont opposés au pacte de l'ONU sur les migrations.

Si la pandémie du Covid a retardé l'expansion de la plateforme, celle-ci se renforce aujourd'hui, malgré la difficulté de coordonner les nombreuses organisations les unes avec les autres. La semaine dernière, par exemple, des manifestations antifascistes et sociales ont eu lieu à Bruxelles et à Liège, rassemblant des milliers de personnes.

Une nouvelle manifestation contre la montée de l'extrême-droite belge et européenne est organisée dimanche à Bruxelles. En ligne de mire de cet élan de mobilisation, il y a non seulement l'attrait de l'électorat pour le Vlaams Belang (22,7% en Flandre) et "l'arrivée de 178 députés européens d'extrême-droite", mais également le "processus intense de politisation de l'extrême-droite par la N-VA et le MR", selon la coordination.