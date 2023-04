Les pensions des députés ne pourront pas dépasser la loi Wijninckx

Le Bureau de la Chambre et l'asbl "caisse de pensions des députés" ont approuvé mercredi la proposition de la présidente Eliane Tillieux (PS) de limiter la pension des députés au plafond Wijninckx, a-t-on appris à plusieurs sources

Il est apparu mardi sur la base de documents de l'assemblée qu'il était possible pour certains députés de dépasser le plafond légal imposé depuis la fin des années 1970 sur les pensions publiques, soit actuellement 93.760 euros brut par an ou 7.813 euros brut par mois. Une révélation qui suit celles sur les indemnités complémentaires de pension accordées aux anciens présidents à la retraite ainsi qu'à des hauts fonctionnaires.

Devant l'accumulation des informations, le Bureau, dont ce n'est pas la première réunion consacrée à ce sujet, a décidé par ailleurs de procéder le plus rapidement possible à une réforme globale du système et prévu de collaborer avec le Service Fédéral des Pensions sur un meilleur contrôle du plafond légal. Le feu vert a également été donné à un large audit de la Cour des comptes sur le fonctionnement de la Chambre.