Les personnes d’origine étrangère ont 30 % de chances en moins de décrocher un emploi: voici comment les employeurs vont être testés

Christie Morreale était l’invitée de Bel RTL matin. Interrogée par Martin Buxant, la ministre wallonne de la Santé et de l’Emploi annonce la mise en place de tests anti-discrimination en situation.

Concrètement, des CV tests, des "faux CV", seront envoyés à des employeurs suspectés de discrimination. "Nous avons beaucoup de demandeurs d’emploi qui nous disent qu’ils cherchent et qu’on les refuse parce qu’ils sont d’origine étrangère. Et c’est vrai que dans les statistiques, on voit que lorsqu’on est d’origine étrangère, on a 30 % de chances en moins de décrocher un emploi. Et donc on a mis en place des tests de situation à l’emploi pour essayer de débusquer les situations où on pénaliserait les personnes qui sont très à la recherche d’un emploi mais qui n’en trouve pas en raison de leur origine", précise Christie Morreale..



Y a –t-des sanctions potentielles à la clé pour les employeurs qui discriminent ?