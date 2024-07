Les principaux négociateurs se revoient lundi à propos de la situation budgétaire

Plus tôt cette semaine, il a été convenu que les membres du groupe central de négociation se réunira plus souvent. Il s'agissait notamment de répondre à la demande de plus de clarté sur l'espace budgétaire et la marge de manœuvre pour des politiques nouvelles.

La question est, entre autres, de savoir à quelle vitesse le gouvernement flamand souhaite atteindre l'équilibre budgétaire. Les derniers chiffres du Bureau du Plan montrent que la Flandre n'atteindra pas - comme prévu - l'équilibre en 2027, mais seulement en 2028. Selon Het Laatste Nieuws, le Vooruit souhaiterait même reporter cet équilibre à 2029.

En attendant, les différents groupes de travail thématiques continuent de travailler sur d'éventuels compromis. Par exemple, les groupes de travail Bien-être animal, Travail et Intégration se réunissent ce vendredi. Au moins trois groupes de travail (Agriculture, Économie et Énergie) se réuniront également demain/samedi.

Certains groupes de travail sont déjà un peu plus avancés que d'autres et dans certains groupes de travail, les conversations se déroulent un peu plus facilement que dans d'autres. Par exemple, la réunion du groupe de travail sur l'agriculture le week-end dernier a duré très longtemps, tandis que les travaux dans des domaines tels que l'intégration, et l'égalité des chances progressent beaucoup plus facilement.