Les propos de Raoul Hedebouw sur le port du voile à "8 ou 9 ans" suscitent une vive polémique: "Il n'y a plus de limites au délire collectif"

On peut donc, en 2023, se prétendre marxiste et trouver normal que des fillettes de 8 ans portent le voile. Le communautarisme emporte décidément tout. Même les valeurs révolutionnaires et de lutte contre les aliénations. Le naufrage du PTB est total. https://t.co/TKy4JreXlE

"Un mariage entre la pensée religieuse et la pensée politique totalitaire. Le PTB est une menace pour la démocratie et les Lumières".

Lors d'une interview chez 7 sur 7, le président du PTB affirme que "la question était assez confusionnelle pour ne pas dire plus que cela". Selon lui, il n'a pas fait la distinction entre les deux vêtements et aurait répondu pour l'abaya et non le voile intégral. "Il y a eu une confusion dans mon chef aussi, l’interview était serrée. Il y a eu une confusion dans la question qui portait sur l’abaya. Le mélange même a été fait par le journaliste" a affirmé le chef de parti.