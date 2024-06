Les résultats posent question concernant "le devenir de la concertation sociale"

"Nous prenons acte de la situation et du fait que le paysage politique est plus clair qu'avant les élections", souligne le syndicaliste. "Nous avons pris conscience que les choses allaient se dérouler plus vite que prévu. Les décisions risquent de tomber rapidement, il faudra réagir."

Le syndicat socialiste prêtera particulièrement attention aux questions liées à la sécurité sociale, dont l'enveloppe dédiée au bien-être ou la limitation du droit au chômage, ainsi qu'au sujet des salaires, incluant leur indexation, la loi de 1996 sur leur évolution, ou encore la capacité de négociation des syndicats. "Ce sont sur ces éléments que le MR et la N-VA vont vouloir gagner des points rapidement", regrette Thierry Bodson.