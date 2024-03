Les syndicats furieux des déclarations du ministre Van Tigchelt

Le syndicat socialiste ACOD dénonce fermement ces déclarations. "Il est clair que le ministre et le SPF cherchent un bouc émissaire pour détourner l'attention du véritable sujet, à savoir les problèmes de surpopulation. Il y a encore environ 12.200 détenus dans les cellules et un manque important de personnel."

Alain Blancke du syndicat ACV n'accepte pas non plus que le ministre parle de service minimum sans aborder les vrais problèmes. "Les mesures politiques prises dans un passé récent ont en fait accentué les conditions pénibles et inhumaines dans certaines maisons d'arrêt. En adhérant obstinément à cette politique et en n'écoutant pas les revendications des syndicats, le ministre a créé un terrain propice aux grèves."