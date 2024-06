Les syndicats se rappellent de la catastrophe au chantier de Nieuw Zuid

Le vendredi 18 juin 2021, un échafaudage s'est effondré dans une école en construction, faisant cinq morts et neuf blessés graves. Les proches survivants et les blessés n'ont pas reçu un centime. Par ailleurs, les problèmes de sécurité dans le secteur n'auraient guère changé.

Sur la place de la catastrophe, une plaque commémorative et une statue ont été érigées. La construction de l'école a depuis repris. "On espère que l'école primaire de Zuiderzin ouvrira ses portes en septembre, mais les victimes et leurs proches attendent toujours avec désespoir toute forme d'indemnisation", dit-on chez les syndicats. L'avocat Jan Buelens qui défend plusieurs victimes confirme aussi que ses clients "n'ont pas reçu un centime".