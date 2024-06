Maxime Prévot agressé en bord de Meuse à Namur

"Visiblement alcoolisé, il s'est directement montré agressif et insultant à mon égard", a-t-il expliqué. "Il m'a notamment dit que c'était scandaleux que je vienne me restaurer alors que tant de Palestiniens meurent actuellement, ce à quoi je lui ai répondu que je ne voyais pas le rapport."

Un peu plus tard, une dame a demandé à Maxime Prévot de faire une photo à ses côtés. Le bourgmestre de Namur s'est donc levé de table pour faire cette photo sur le chemin de halage. C'est alors que son agresseur a décidé d'en venir aux mains, le ceinturant et tentant de le pousser dans la Meuse.

"J'ai été poussé sur environ deux mètres en direction du cours d'eau", a précisé Maxime Prévot. "J'ai alors fait quelques pas en arrière et j'ai pu me tourner pour l'esquiver. Un inconnu l'a ensuite maitrisé et plaqué au sol, puis il s'est relevé et est parti."

"Quel que soit le motif, rien ne justifie qu'on veuille jeter quelqu'un dans la Meuse. Toutefois, je n'ai pas tenté d'obtenir l'identité de mon agresseur et je ne pense pas porter plainte. J'ai préféré faire un jogging dans l'après-midi pour me détendre", a conclu le leader du parti centriste.