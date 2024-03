Migration de travail: le CD&V veut renforcer les cours de néerlandais à l'étranger

"Les avantages sont tant économiques que sociaux", souligne le député flamand Robrecht Bothuyne. "La connaissance du néerlandais est considérée comme un facteur important du renforcement de la position des travailleurs sur le marché du travail, sur leur lieu de travail et dans leur quartier. Le gouvernement flamand s'est déjà engagé à proposer des cours de néerlandais à l'étranger. Mais il y a encore de la marge pour des efforts plus importants, plus efficaces et plus ciblés."

Il apparaît que la question migratoire sera centrale dans la campagne en vue des élections du 9 juin, au nord du pays. Plusieurs partis se sont déjà positionnés, c'est le cas ici du CD&V, qui reconnaît le besoin de main d'œuvre martelé par le patronat. Toutefois, "il arrive aujourd'hui que des travailleurs migrants arrivent ici sans connaître la langue. Les gens travaillent, mais sans connaissance de la langue, ils ne peuvent pas s'intégrer pleinement. Cela crée des problèmes et des coûts pour les pouvoirs publics. Nous voulons éviter cela", explique M. Bothuyne.