Négociations à Bruxelles: la proposition inédite du PS pour "sortir de l'impasse" jugée irrecevable

La proposition du PS consistant à passer par le Parlement bruxellois pour désigner David Leisterh (MR) comme ministre-président bruxellois, à défaut d'accord de majorité et d'élection des ministres du gouvernement bruxellois via la procédure prévue en premier ressort dans la Loi spéciale sur les institutions bruxelloises, est jugée irrecevable par les services du Parlement bruxellois, a-t-on appris mercredi en fin de journée.

Le président de la Fédération bruxelloise du PS, Ahmed Laaouej, a annoncé mercredi après-midi le dépôt par sa formation d'une proposition parlementaire visant à nommer, sans attendre un accord de coalition, par un vote, le chef de file du MR bruxellois, David Leisterh, ministre-président bruxellois.

Selon M. Laaouej, cette procédure est inscrite dans la Loi spéciale sur les institutions bruxelloises. Celle-ci prévoit, dans son article 35, paragraphe II, une porte de sortie en cas de blocage des négociations pour former une coalition de partis francophones et néerlandophones majoritaires pour présider aux destinées de la Région.

Depuis décembre dernier, et l'annonce d'un accord de majorité côté néerlandophone comprenant la N-VA, à laquelle le PS s'est toujours opposé (comme d'autres formations à l'égard de la Team Ahidar et du PTB-PVDA), les deux formateurs bruxellois, David Leisterh (MR) et Elke Van den Brandt (Groen), n'ont plus pris d'initiative pour sortir de l'impasse. Leur difficulté réside, selon le chef de file des socialistes bruxellois, dans le fait que l'électorat bruxellois a donné une majorité de sièges à la gauche tout en désignant le MR comme vainqueur du scrutin en juin dernier.