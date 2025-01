Négociations à Bruxelles: le PS propose une nouvelle voie inédite pour "sortir de l'impasse"

Le PS propose une sortie au blocage politique bruxellois : nommer David Leisterh (MR) ministre-président via le Parlement, sans accord de majorité. Une procédure légale, selon Ahmed Laaouej, qui mise sur la Loi spéciale pour débloquer la situation.

Le blocage politique à Bruxelles se poursuit depuis le mois de juin. Ahmed Laaouej, Chef de groupe PS à la Chambre des Représentants, a convoqué la presse ce mercredi, vers 14h30. Plus tôt dans la journée, le parti avait décidé de réunir son bureau de parti, après une réunion entre David Leisterh (MR), Ahmed Laaouej (PS) et le chef de cabinet d’Elke Van den Brandt (Groen).

Concrètement, le PS propose de nommer D. Leisterh (MR) ministre-président et des ministres via le Parlement, sans attendre un accord de majorité.

Selon M. Laaouej, cette procédure est inscrite dans la Loi spéciale sur les institutions bruxelloises. Celle-ci contient une procédure de désignation du ministre-président bruxellois et de ministres régionaux, en deux étapes dans le temps, via le Parlement bruxellois qui joue un rôle central, en cas de blocage de persistant de la voie plus classique de formation d'un gouvernement bruxellois.

M. Laaouej a donné les détails de cette proposition, dans les locaux du Parlement régional, à l'issue d'une réunion du Bureau politique de la Fédération, en présence des ténors de celle-ci, à savoir les Vice-présidents, les chefs de groupe parlementaires, et d'autres personnalités socialistes bruxelloises parmi lesquelles le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close.