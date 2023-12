"Non, la Wallonie n'est pas en faillite": Paul Magnette réagit aux propos de la patronne de l'Union Wallonne des Entreprises

Paul Magnette était l'invité du RTL info Signatures ce mercredi. Le président du Parti socialiste est revenu sur les propos de Cécile Neven, la CEO de l'Union Wallonne des Entreprises, qui a tenu des propos forts au micro de Martin Buxant ce mercredi matin. À la question "la Wallonie pourrait-elle un jour tomber en faillite si elle continue de la sorte", Cécile Neven a répondu sans détour. "Je pense que oui. Il faut absolument redresser le tir. Nos enfants et nos petits-enfants ne vont jamais nous pardonner de leur avoir légué une dette impayable au motif que nous avons décidé de vivre au-dessus de nos moyens".

Le budget de la Belgique est l'un des plus déficitaires d'Europe, seule la Slovaquie fait pire. Mais Paul Magnette se veut plus optimiste. "Non, nous ne sommes pas en faillite. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Elle [Cécile Neven, ndlr] exagère et c'est une exagération qu'on entend sans arrêt. Même les agences de notation disent que la situation financière de la Wallonie est saine. Certes, il y a un déficit, mais tout le monde en a un".