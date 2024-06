"Nous reviendrons", promet Alexander De Croo

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) a félicité dimanche soir "les vainqueurs de ces élections, la N-VA, le Vlaams Belang et Vooruit", sans oublier "nos amis du MR en Belgique francophone", durant son discours lors de la soirée électorale des libéraux flamands.

"Pour nous, c'est une soirée particulièrement difficile, nous avons perdu. Dès demain, je serai un Premier ministre démissionnaire. Mais les libéraux sont forts, 'we will be back' (nous reviendrons, NDLR)", a-t-il promis.

Visiblement ému, Alexander De Croo a été très applaudi et acclamé par les militants lors de son bref discours. Il a été rejoint par les autres figures de proue de l'Open Vld.