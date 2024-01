Nouveau contrat du TEC: une "réorganisation du réseau zone par zone" est prévue

Après la grogne côté flamand, provoquée par les suppressions de nombreuses lignes de bus De Lijn desservant les zones rurales, on ne peut pas exclure non plus, côté wallon, que des arrêts passent à la trappe. La Région reste cependant "dans une volonté de développement du transport en commun", précise jeudi matin le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo) sur La Première (radio RTBF).