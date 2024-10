Obama descend dans l'arène pour Harris

Le premier président afro-américain de l'histoire des États-Unis effectuera son premier déplacement jeudi à Pittsburgh, bastion industriel de la Pennsylvanie, selon un responsable de la campagne de Kamala Harris. Cet État du nord-est est généralement considéré comme le plus important des États-clés et pourrait bien décider le 5 novembre du nom du prochain locataire de la Maison Blanche.

À 63 ans, Barack Obama demeure une voix des plus influentes au sein de l'électorat démocrate et a déjà permis de lever plus de 76 millions de dollars de fonds de campagne cette année, même s'il n'avait pour le moment pas participé à des événements sur le terrain.