Occupation des universités: les étudiants s'unissent dans une déclaration commune

Dans leur déclaration conjointe, les étudiants ont présenté une liste de revendications adressées aux universités. Ils demandent notamment que ces institutions mettent en place un boycott académique "total" des établissements et des entreprises "complices de la perpétuation de l'État d'apartheid". Ils exigent également que les universités appellent à un "cessez-le-feu permanent" à Gaza et s'engagent à répondre aux besoins éducatifs des Palestiniens en Belgique.

Les universités concernées sont l'UGent, l'ULiège, la KU Leuven, l'ULB, la VUB, l'UCLouvain et l'UAntwerpen. Depuis au moins une semaine, les étudiants de chaque établissement occupent un bâtiment spécifique de leur alma mater en signe de protestation contre la guerre à Gaza. Ils y organisent des activités quotidiennes et y passent la nuit dans des tentes.

De plus, ils réclament une "transparence totale" de la part des universités concernant tous types de collaborations avec les institutions israéliennes et exigent que la "nature colonialiste de l'État sioniste d'Israël" soit reconnue. "C'est un État qui pratique l'apartheid et commet un génocide contre le peuple palestinien", soulignent les étudiants. Ces derniers se disent "déterminés" à poursuivre leur mouvement d'occupation et à entreprendre d'autres actions jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites et que la "complicité des universités dans ce génocide prenne fin".