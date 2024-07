Olivia et Noah, prénoms les plus populaires en Belgique en 2023

Olivia et Noah ont conservé, l'année passée, leur titre de prénoms les plus attribués en Belgique en 2023, selon les chiffres publiés par Statbel.

Chez les garçons, Noah reste en tête pour la troisième année consécutive. Quelque 589 enfants ont reçu ce prénom, soit 68 de moins que l'année précédente. Noah garde donc son titre, suivi par Arthur en deuxième position et Liam sur la troisième marche du podium. A noter qu'un nouveau prénom intègre le top 10 : les Matteo remontent quelques places pour atteindre la 10e position.

Parmi les plus grandes progressions dans le top 100, on retrouve Mona (+39,7%), Lou (+38,4%) et Eva (+24,8%) chez les filles, et Ayden (+37,2%), Noé (+25,6%) et Ibrahim (+25,2%) chez les garçons.

Au total, six nouveaux prénoms font leur apparition dans le top 100 en 2023: Florence, Millie, Estelle, Ayla, Aria et Fatima.