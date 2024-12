Pas de négociations fédérales pour Georges-Louis Bouchez fin novembre: le libéral était au Qatar... pour son club de football

Le président du MR a participé à un sommet exclusif au Qatar sur le sport et le divertissement, tout en mettant en avant le club de football des Francs Borains, dont il est le président.

Ce mercredi 20 et jeudi 21 novembre, alors que les négociations Arizona se tenaient sans lui, Georges-Louis Bouchez, président du MR, était en route pour Doha, au Qatar. Accompagné de sa compagne Lucie Demaret et de son conseiller Jolan Vereecke, il participait à la première édition du Sportico World Summit, un événement organisé sous l’égide du Premier ministre qatari et de Jay Penske, patron du groupe médiatique américain Penske Media Corporation.

Un sommet prestigieux aux invités triés sur le volet

Rassemblant 75 personnalités influentes, le sommet comptait des noms tels que Barack Obama, Boris Johnson, Tony Blair, ainsi que des figures du sport et du divertissement comme Magic Johnson, Omar Sy, et Ryan Reynolds. Georges-Louis Bouchez, en tant que président des Francs Borains, a profité de cette occasion pour chercher des investisseurs potentiels pour le club, actuellement en deuxième division belge.