Louis Sarkozy, fils de l'ancien président français, est "séduit" par une figure politique belge: "Des convictions et de droite, ça me plait"

"C'est une chance et un honneur de porter ce nom", explique-t-il. "Mon père vient de pas grand-chose, il a construit sa vie et sa carrière, ma vie est donc un immense privilège. Les portes s'ouvrent plus facilement. Je ne dirai jamais que c'est dur d'être d'une famille fortunée, ce qui est dur, c'est de ne pas avoir d'emploi ou de ne pas savoir ce qu'on va manger demain".

Louis Sarkozy est en Belgique ce lundi, car il participe à une conférence à l'ULB avec Elio Di Rupo et Georges-Louis Bouchez autour de l'élection de Donald Trump et le futur de l'Europe. Seulement, les étudiants de gauche voulaient faire annuler cette conférence. "Je les remercie de cette attention et de leur affection", ironise-t-il. "Je suis de droite, régalien, libéral, la droite républicaine, simplement".

Aurait-il un jour l'objectif de se lancer lui-même en politique, comme son père ? "Ce que je fais est déjà politique, j'écris des articles, je fais des documentaires. La vérité, c'est que je n'exclus rien, je ne saurai pas vous dire".

Même Français, Louis Sarkozy garde un oeil sur la politique belge. En effet, ce soir, il rencontre une grosse figure de la droite francophone en la personne de Georges-Louis Bouchez, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le fils de l'ancien président a été conquis par la figure politique du MR. "Je ne le connais pas personnellement, on a discuté par message. Je ne suis pas un électeur belge, mais je suis séduit. Quelqu'un qui a des convictions, une énergie et qui est de droite, généralement, ça me plait", affirme-t-il.