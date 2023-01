Pérou: le Parlement suspend le débat sur les élections anticipées

(Belga) Le Parlement péruvien a suspendu jusqu'à mardi le débat sur un projet de loi prévoyant la tenue d'élections anticipées dans une tentative de mettre un terme aux violentes manifestations qui exigent la démission de la présidente Dina Boluarte.

"Sur disposition du président du Parlement de la République, la séance plénière se poursuivra le mardi 31 janvier à 11H00 heure locale" (17H00 heure belge), indique un communiqué du Parlement après sept heures et demie de réunions pour essayer de trouver un consensus. Le vote pour avancer les élections à octobre 2023, qui tient le Pérou en haleine, vise à trouver une solution institutionnelle à la grave crise politique et sociale que traverse le pays depuis la destitution et l'arrestation le 7 décembre du président de gauche Pedro Castillo, accusé d'avoir tenté un coup d'Etat en voulant dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir. Sa vice-présidente, Dina Boluarte, a pris le relais, mais a dû faire face à de vives protestations dès les premiers jours de son mandat, en particulier dans les régions andines du sud du pays, où vivent des populations historiquement défavorisées, qui soutenaient M. Castillo et voyaient son élection comme une revanche sur ce qu'elles considèrent être le mépris de Lima à leur égard.