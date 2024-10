Plus de 500 personnes demandent à être débaptisées à la suite des propos du pape François

La visite du pape François en Belgique du 26 au 29 septembre dernier a laissé des traces. Plus de 520 personnes adressent une lettre ouverte mercredi au nonce apostolique, à l'archevêque de Malines-Bruxelles et aux sept diocèses de l'Eglise catholique en Belgique, dénonçant les propos tenus par le souverain pontife lors de son passage en contrées belges et demandant à être débaptisées.

A la suite de ces propos, l'ancien délégué général aux droits de l'enfant, Bernard De Vos, avait appelé début octobre à un mouvement massif de débaptisation, afin de marquer son désaccord avec la position affichée par le pape François. Trois semaines plus tard, 524 personnes se sont jointes à son action, indique mercredi Stéphane Vanden Eede, qui a orchestré l'opération.

Outre la demande de débaptisation, les 524 individus adressent une lettre ouverte - postée ce mercredi - aux autorités catholiques dénonçant non seulement les propos du pape tenus en Belgique mais aussi "la réponse tiède face aux (violences) commises par certains membres du clergé à l'encontre des enfants et des femmes, et l'absence de mesures concrètes pour accompagner et dédommager les victimes".