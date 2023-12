Plus de 90 journalistes tués en 2023 dont 68 depuis le début du conflit à Gaza

La Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) a comptabilisé 94 journalistes et professionnels des médias tués en 2023, rapporte-t-elle vendredi dans son bilan annuel. Parmi ces chiffres, la FIJ précise que 68 personnes ont été tuées depuis le début du conflit entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël, le 7 octobre. "Un massacre inédit ces trente dernières années", commente la fédération.

Comme en 2022, les zones de guerre ont été meurtrières cette année pour les journalistes et professionnels des médias, note l'organisation. Elle pointe principalement le conflit à Gaza, lors duquel 68 décès, dont 61 de journalistes palestiniens et 4 de journalistes israéliens, ont été enregistrés depuis le 7 octobre, soit plus que n'importe quel autre conflit depuis le premier bilan de la FIJ mené en 1990.

La fédération des journalistes rappelle aussi que dans le monde entier, des journalistes mettent en péril leur vie. Trois décès ont notamment été enregistrés en Ukraine à la suite de la guerre contre la Russie.