Pour Georges-Louis Bouchez, les mutualités dépensent trop et se dispersent: "Ça ne va pas!"

Martin Buxant: Les mutualités, vous dites aux mutualités "stop" d’organiser des festivals de musique. On ne détient plus des compagnies d’assurance. On ne détient plus des pharmacies. Pourquoi vous leur en voulez aux mutualités ?

Georges-Louis Bouchez: J’en veux à personne. Moi j’aime tout le monde, vous savez. La seule chose, c’est que je vois des choses qui ne fonctionnent pas dans notre système. Aujourd’hui, les frais de fonctionnement des mutualités, c’est un budget qui est équivalent au budget total de la médecine générale. Ce qui ne va pas, c’est quand la mutualité sort des missions qui lui ont été déléguées par l’Etat, en organisant des festivals de musique. En faisant concurrence à nos opticiens, ils ont des réseaux d’opticiens. Des réseaux de pharmaciens. Ils sont propriétaires de compagnies d’assurance.

Martin Buxant: Vous dites stop ?

Georges-Louis Bouchez: Ça ne va pas ! Que les mutuelles s’occupent de rembourser les soins de santé, on pourrait même faire évoluer le modèle, mais ça c’est une mission déléguée. Mais que les mutuelles se dispersent partout et, on va être très clair, jouent un rôle politique. Aujourd’hui, par exemple dans la gestion des hôpitaux. Je vais vous donner un exemple très clair. Prenez la ville de La Louvière. Si aujourd’hui, il n’est pas possible fusionner les deux hôpitaux, on a deux hôpitaux qui se font face, c’est parce que la mutualité socialiste veut garder le contrôle sur l’hôpital, ça ne va pas. Il faut faire évoluer les choses.