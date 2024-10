Près de 25.000 pertes d'emploi à cause des faillites cette année en Belgique

Au cours des 40 premières semaines de 2024, 8.264 faillites ont été déclarées en Belgique et 24.908 emplois perdus, démontrent les données publiées mercredi par l'office belge des statistiques, Statbel. Il s'agit du nombre de pertes d'emploi le plus élevé depuis 2014.

Le nombre de faillites et de pertes d'emploi est en augmentation. Entre le 1er janvier et le 6 octobre, les tribunaux de l'entreprise ont prononcé 8.264 faillites, soit 8,2% de plus qu'à la même période l'année dernière et 18,2% de plus qu'en 2022. Le nombre de pertes d'emploi a quant à lui augmenté de 17,5% par rapport à l'année dernière et de 50% par rapport à 2022.

En début de semaine, il est apparu que 8.878 travailleurs ont été concernés par l'annonce d'un licenciement collectif au cours des neuf premiers mois 2024, selon les derniers chiffres du Service public fédéral (SPF) Emploi. Il s'agit du nombre le plus élevé depuis que l'administration a commencé à compiler des statistiques trimestrielles en 2011.