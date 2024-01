Quatre personnes sur cinq formées à Technocity décrochent un job

Quelque 82% des stagiaires formés à Technocity, le premier pôle Formation Emploi ayant vu le jour à Bruxelles il y a cinq ans, ont décroché un emploi, ont indiqué jeudi le ministre bruxellois de l'Emploi et de la Formation, Bernard Clerfayt, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et Karine Lalieux, ministre fédérale en charge de Beliris.

Technicity est issu d'un partenariat public privé regroupant les acteurs publics bruxellois de la formation et de l'emploi (Actiris, Bruxelles Formation, VDAB brussels) et les partenaires sociaux du secteur de l'industrie technologique (Agoria, FGTB-MWB, ACV-CSC)..

En cinq ans, ce pôle dédié aux métiers industriels et technologiques (ascensoriste, technicien HVAC, soudeur ou encore électromécanicien), a formé plus de 7.500 personnes aux métiers industriels et technologiques, ont indiqué les autorités bruxelloises, lors d'une conférence de presse bilan.