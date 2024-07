Quel avenir pour Didier Reynders? L'ex-vice-Premier ministre MR révèle ses ambitions

Dans l'émission "Face à Buxant" ce dimanche sur RTL tvi, Didier Reynders a annoncé qu'il veut poursuivre son mandat à la Commission européenne. Le commissaire européen à la Justice et ex-vice-Premier ministre MR en a fait part au président de son parti, Georges-Louis Bouchez, et à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Pourquoi pas également prolonger le commissaire?

"On va prolonger le président de la Cour de justice européenne, Koen Lenaerts, qui est un Belge. On a déjà décidé de prolonger la représentante belge à la Cour des comptes européenne, Annemie Turtelboom. Pourquoi pas également prolonger le commissaire?", a-t-il expliqué. "En tout cas, j'ai cette volonté de poursuivre le travail sur l'État de droit. Ce qui est le plus important, c'est que l'Europe continue son travail sur ce fond commun de valeurs: l'État de droit, la démocratie, les droits fondamentaux".