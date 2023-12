À quelques jours du Nouvel An, Alexander De Croo souhaite ses bons voeux aux Belges et prévient: "2024 sera une année très importante"

L'année 2023 touche à sa fin et une année importante au niveau politique arrive en 2024. Le Premier ministre Alexander De Croo a ainsi souhaité ses bons vœux à quelques jours du Nouvel An.

Cette année fut une année de tensions et de conflits, loin de chez nous, mais aussi plus proches de chez nous. Beaucoup d’entre nous se posent des questions pour l’avenir et ces questions, je me les pose moi-même aussi.

Ce qui doit nous motiver, c’est de voir encore plus de Belges contribuer à faire tourner notre pays. Mes résolutions pour la nouvelle année sont claires : continuer à faire grandir notre économie, aider plus de Belges à trouver un emploi et rendre notre classe moyenne encore plus forte et nous pouvons encore faire mieux si nous travaillons ensemble, main dans la main.

C’est mon message à tous les gouvernements de ce pays : passer des mois à tourner en rond, pour finalement tenter de diviser notre pays ne mènera à rien, cela n’améliorera le quotidien de personne.



J’ai confiance en notre pays et en ce que nous sommes capables d’accomplir et ce même si les défis auxquels nous faisons face sont énormes. La lutte contre le réchauffement climatique en est le 1er exemple et elle va de pair avec le défi de rendre notre économie, plus verte, plus innovante.

Nous allons donc profiter de notre présidence de l’Union européenne pour mener une politique industrielle forte. Nos entreprises sont parfois noyées dans un océan de règles administratives, nous allons devoir y remédier, mais nous en sommes capables !

Sur le coût de la vie

Regardez ce que nous avons pu réaliser en matière d’énergie, après des années d’hésitations et de reports et regardez comment nous avons protégé le pouvoir d’achat grâce à l’indexation automatique des salaires et aux aides ciblées ; le pouvoir d’achats des belges a augmenté de trois pourcents.

Vous vous inquiétiez des prix à la caisse, nous devons l’avoir en tête, répondre à ce défi constant et nous devons le reconnaître, nous avons encore du pain sur la planche en matière de budget.

C’est un travail de longue haleine, face auquel nous avançons étape par étape. Oui, nous avons accordé de nombreuses aides à la population et à nos entreprises pendant les crises de l’énergie et du coronavirus. Protéger les Belges à travers les crises a eu un coût, un coût que nous avons choisi de payer pour que notre pays puisse continuer à avancer.

2024 sera une année importante, avec de nombreux jeunes qui voteront pour la première fois et qui participeront aux décisions de demain.

Sur l'année à venir

Mon message à nos jeunes est honnête. Certains vous diront que tout va mal, qu’il n’y a plus d’espoir même plus d’avenir pour notre pays, qu’il faut tout démolir : je ne suis pas d’accord avec eux, même si cela peut paraître à contre-courant.



Faire avancer ce pays prend du temps et ce n’est pas toujours simple, je le vis chaque jour, mais c’est la seule voie. L’équation est simple : c’est choisir entre la coopération et l’immobilisme. Un pays divisé ne sera jamais un pays fort et pour être capable de rendre ce pays meilleur, il faut l’aimer.

Je vous souhaite le meilleur pour l’année nouvelle ! De tout cœur, et une fin d’année magnifique !

Joyeuses fêtes.