Qui voulez-vous voir comme ministre ? Plus d'une personne sur deux ne souhaitent pas voir...

Au moment d'écrire ces lignes, la coalition Arizona n'a toujours pas trouvé d'accord de gouvernement. Composée de deux partis de droite (N-VA et MR), de deux partis centristes (CD&V et Les Engagés), et d'un parti de gauche (Vooruit), parvenir à un consensus est un véritable défi pour Bart De Wever, le formateur. Mais à qui en imputer la responsabilité ?

À qui la faute ?

Selon un sondage RTL info "Cluster 17", Vooruit est perçu comme le principal responsable de la lenteur des négociations. En effet, 50 % des répondants estiment que le Parti socialiste flamand est à l'origine de ces retards, principalement parce qu'il est le seul parti de gauche et doit donc défendre ses idées avec plus d'acharnement face à ses partenaires de droite et du centre. En deuxième position, le MR est pointé du doigt par 47 % des sondés, majoritairement des électeurs de gauche (PTB, Ecolo et PS).