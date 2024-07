RDC: la justice militaire incompétente pour juger l'opposant Salomon Kalonda

Accusé de trahison et emprisonné l'an dernier, avant d'être élu sénateur cette année, un proche de l'opposant congolais Moïse Katumbi, Salomon Idi Kalonda, ne fait "plus l'objet de poursuites", la cour militaire devant laquelle il avait été assigné s'étant déclarée lundi incompétente, a annoncé sa défense.

La cour militaire "vient de faire droit" à une requête de la défense et de "constater qu'effectivement, au regard de la nouvelle qualité de sénateur de Salomon Idi Kalonda, il ne peut plus relever de la compétence répressive de cette juridiction", a précisé Me Hervé Diakiese. "Il ne fait plus l'objet d'aucune poursuite", a-t-il ajouté.

M. Kalonda "est innocent", a également affirmé l'avocat. "En dépit de tous les tracas qui lui ont été faits, il est parti se faire soigner (à l'étranger) et il est rentré au pays pour servir son pays", a commenté Me Diakiese, en se félicitant de la décision de la justice militaire.