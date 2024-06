RDC: près de 6 mois après les élections, le gouvernement prêt à se mettre au travail

Près de six mois après la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement est prêt à se mettre au travail, après son investiture mercredi par l'Assemblée nationale.

Devant les députés réunis en plénière, la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, nommée le 1er avril, a déroulé mardi un programme qualifié d'"ambitieux" qu'elle a chiffré à 92,9 milliards de dollars sur cinq ans.

Il s'agit de mettre en oeuvre les promesses du second mandat de Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019 et réélu en décembre dernier avec plus de 73% des voix. "Consolider les acquis" du premier mandat, avait dit le président pendant la campagne.