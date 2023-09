Réuni avec ses militants, le MR présente son nouveau logo et son projet pour les prochaines élections: "Travailler l'avenir"

Le président du parti en a fait une description à notre micro: "Le logo devait répondre à deux impératifs. À la fois réaffirmer nos fondamentaux, c'est la raison pour laquelle on a été rechercher le bleu du PRL (Parti réformateur libéral, composante principale du MR, qui fédère plusieurs groupes libéraux), pour bien montrer le travail qui a été fait ces quatre dernières années de réaffirmation de nos valeurs fondamentales sur des questions de travail, de fiscalité, de sécurité, de neutralité de l'état également. Mais dans le même temps, il devait correspondre aux considérations de la modernité, c'est-à-dire les réseaux sociaux. On a un logo qui se marie mieux avec les formats des réseaux sociaux, qui se veut aussi plus arrondi pour montrer son caractère inclusif. Et également avec une inclinaison des lettres pour montrer le caractère de mouvement".

L'emploi en Wallonie a occupé une place de choix dans le discours du président libéral. M. Bouchez a fustigé les politiques sociales et de chômage qui, selon lui, expliquent le nombre de demandeurs d'emploi dans le sud du pays. "Comment expliquer aujourd'hui que la Belgique ait 200.000 vacatures et que la Wallonie ait 230.000 demandeurs d'emploi? Oui, je l'assume, nous pouvons être plus stricts en politique sociale, dans les règles de chômage, parce que cette politique sociale devient destructrice de bien-être et condamne des individus à rester dans l'assistanat toute leur vie", a-t-il lancé. "La solidarité doit aller dans les deux sens. Quand la société a besoin de votre travail, il faut répondre présent".

Le MR a répété sa revendication d'une baisse des dépenses publiques et d'une réforme fiscale de huit milliards d'euros sur le travail, qui ne soit pas compensée par une hausse de la fiscalité sur d'autres domaines comme la consommation ou le logement. Il a aussi appelé à une évaluation des politiques publiques. "Le MR ne veut pas moins d'Etat, il veut mieux d'Etat", a assuré M. Bouchez.