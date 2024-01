Romelu Lukaku et la Roma gagnent à la Salernitana et deviennent 5e au classement

Romelu Lukaku et son club de l'AS Rome ont pris les 3 points chez la lanterne rouge Salernitana lundi soir en match comptant pour la 22e journée du championnat d'Italie de football. Ils se sont imposés 1-2. Lukaku, a joué toute la rencontre.

L'Argentin Paulo Dybala a ouvert le score sur une penalty, à la 51e minute, consécutif à une faute de main de Giulio Maggiore. Un quart d'heure plus tard, Lorenzo Pellegrini a doublé l'avance des Romains. Le club de Salerne a repris espoir à la 70e via son attaquant chypriote Grigoris Kastanos.

Au classement, après cette 10e victoire, la Roma remonte de la 8e à la 5e place et totalise 35 points. Elle revient à un point de l'Atalanta, 4e (36). Salernitana est plus que jamais 20e et dernier avec 12 points, à la suite de cette 4e défaite de rang, à 5 unités d'Empoli le 19e classé.